Aspi, richieste record per il bond. Oggi cda di Atlantia su riassetto Collocata un'obbligazione da 1,25 miliardi: domanda pari a tre volte l'offerta. La trattativa con Cdp all'esame del board, che si rivedrà il 10 dicembre di Laura Galvagni

(Ansa)

Oltre 3,7 miliardi di richieste per un bond da 1,25 miliardi. In questa fase di mercato, con gli investitori a caccia di rendimenti non sarebbe una notizia così eclatante, se non fosse che a lanciare l’emissione è stata Autostrade per l’Italia, la concessionaria controllata da Atlantia che è nel mirino del governo da oltre due anni per la tragedia del Ponte Morandi.

La società, che mancava dal mercato da ottobre 2017, è riuscita a collocare l’obbligazione a un rendimento, peraltro, sulla carta distante...