Aspi, Tomasi confermato ceo del gruppo Il manager è stato nominato dal cda che si è riunito sotto la presidenza dell’ingegnere Giuliano Mari, dopo l’assemblea degli azionisti dello scorso 22 novembre che ha rinnovato board di Red.Fin.

(Fotogramma)

1' di lettura

Roberto Tomasi è stato confermato alla guida di Autostrade per l’Italia. Il manager, già ceo del gruppo autostradale dopo le dimissioni dell’ex amministratore delegato Giovanni Castellucci del gennaio scorso, è stato nominato ieri dal cda che si è riunito sotto la presidenza dell’ingegnere Giuliano Mari, dopo l’assemblea degli azionisti dello scorso 22 novembre che ha rinnovato board. In particolare, in quell’occasione i vicepresidenti di Autostrade per l’Italia Giancarlo Guenzi, direttore generale di Atlantia, e Michelangelo Damasco, general counselor di Atlantia, nonchè il consigliere Amedeo Gagliardi, direttore legale di Aspi, avevano rassegnato le dimissioni dal consiglio di amministrazione della società «per i crescenti impegni nei rispettivi ruoli ricoperti presso Atlantia».

L’assemblea ordinaria aveva così determinato in 11 il numero dei componenti del consiglio e nominato per gli esercizi 2019-2020-2021 Giuliano Mari, Roberto Tomasi, Tommaso Barracco, Carlo Bertazzo, Massimo Bianchi, Roberto Pistorelli, Elisabetta De Bernardi Di Valserra, Nicola Rossi e Antonino Turicchi, tratti dalla lista presentata da Atlantia, Christoph Holzer, dalla lista presentata da Appia Investments, e Hongcheng Li, dalla lista presentata dal socio Silk Road Fund.