Aspiranti diplomatici: da Napoli un nuovo corso di alta formazione

Suona la campanella per gli allievi del «Corso di studi diplomatici», promosso dal Seminario permanente di studi internazionali di Napoli. Sono appena iniziate le prime lezioni. Si tratta dell’unica iniziativa del genere nel Meridione che punta a offrire servizi e impartire competenze agli aspiranti diplomatici e operatori di organismi internazionali, che finora hanno dovuto privilegiare master che si tengono in altre aree del Paese e sopratutto tra Roma e Milano.

I promotori

Accanto al Seminario permanente di studi internazionali partecipano alla realizzazione del corso altri due atenei: L’Orientale di Napoli e L’Università della Calabria. Ma sono in corso contatti, ormai maturi, con altre università del Centro Italia.

Il corso on line

«Il corso intende preparare i candidati alle prove scritte attitudinali e alle prove orali del concorso nella carriera diplomatica 2023 – spiega il presidente del Ssip, Massimo Fragola – particolare attenzione sarà data alla redazione dei temi scritti e alle prove attitudinali. Terranno i corsi docenti universitari, ricercatori, analisti, diplomatici ed esperti della materia». Il master si articola in due moduli: il primo punta alla preparazione alla prova attitudinale, tratta di metodologia di redazione dei temi e preparazione alle prove d’esame scritte. Il secondo modulo verte sulla preparazione specifica alla prova orale. Il corso, inoltre, prevede lezioni, esercitazioni, verifiche. Prevede l’assegno agli allievi di elaborati scritti che verranno poi corretti dai docenti. Sono infine previsti incontri dedicati alle prove di lingua straniera scritte e alle conversazioni orali.

Il Ssip

Fondato a Napoli nel 1990 da un gruppo di studiosi di varie discipline con la denominazione “Istituto Europeo per le Nuove Professioni”, oggi il Seminario Permanente di Studi Internazionali – SSIP è un think tank – uno spazio (“seminario”) di analisi e confronto dedicato allo studio delle dinamiche internazionali e più propriamente europee. È un istituto senza scopo di lucro che svolge attività di ricerca e formazione in materia di politica, economia e diritto internazionale, Unione europea, organizzazioni internazionali governative e non governative. Realizza la propria mission e le proprie attività istituzionali sia attraverso incontri in aula nel territorio italiano (ed europeo) sia attraverso l' “aula virtuale” ovvero “Blended Learning” e piattaforma “e-learning”. Il Seminario intende anche sensibilizzare la società civile a una partecipazione attiva, democratica e civica, alle questioni internazionali ed europee favorendo lo scambio di best practices tra addetti ai lavori della comunicazione istituzionale; delle nuove professioni emergenti a livello internazionale e dell'Unione europea. L’attività del Seminario confluisce in due eventi l’anno che si svolgono sull’isola di Ventotene, luogo storico dell’europeismo più illuminato. Corsi, focus e webinar sono destinati a giovani laureati che intendono approfondire le tematiche internazionali. Si tratta di una formazione post-universitaria necessaria a coloro che intendono accedere alle carriere internazionali sia pubbliche sia private. I corsi sono fruibili altresì da professionisti che intendono perfezionare il proprio bagaglio formativo di base con un'alta formazione specificatamente di stampo internazionale.