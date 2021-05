Asporto e domicilio (in villa o in barca), le novità 2021 della cucina Frades

3' di lettura

La cena gourmet servita in barca nella baia di Cala di Volpe. Oppure in villa, con tanto di chef a domicilio, o sulla terrazza che domina lo specchio d'acqua cristallina della Costa Smeralda. Frades Porto Cervo sforna la sua ricetta per l'estate del 2021 in Costa Smeralda. E si presenta con un'immagine e un'offerta rinnovate. E menu disponibili tutto il giorno e con maggiori servizi d'asporto e a domicilio, in villa o in barca.

Alta cucina e Sardegna

Ambiente suggestivo e alta cucina in cui la Sardegna e i suoi “gioielli” giocano un ruolo di piano. Roberto, Fabio e Valerio Paddeu, i tre fratelli fondatori di Frades per la Terrazza a Cala di Volpe, che vanta una posizione privilegiata con una vista spettacolare sulla baia, hanno ideato e ora presentano un ambiente rinnovato, che richiama lo stile del locale aperto nel cuore di Milano, dove la Sardegna gioca un ruolo centrale anche negli elementi d'arredo. E in questo scenario non può mancare il granito Giallo San Giacomo che contraddistingue la Gallura, i murales della Dea Madre in omaggio a Costantino Nivola, il grande artista del novecento originario di Orani, il paese dei tre frades (che in sardo significa fratelli).

Frades experience

In questo scenario raffinato e curato nei minimi particolari, la vera anima della “Frades experience” resta sempre la cucina. Il menù è ricco e variegato e le ricette della tradizione sarda sono riviste con creatività e l'impiego di materie prime di alta qualità. E tra ricette che cambiano a seconda di ciò che il mercato offre, si possono trovare le ostriche di Tortolì, il crudo di gamberi di Golfo Aranci con burratina e agrumi, la tartare di tonno rosso di Carloforte alla catalana e il sashimi di ricciola con prosciutto crudo di Fonni, fichi e teryiaki al mirto.

Cocktail e culurgiones

Elasticità negli orari giacché l'offerta è pensata per accogliere i turisti in qualsiasi momento della giornata. E così alle 12 c'è la possibilità di un menu leggero, pensato per una pausa dalla spiaggia. Poi l'aperitivo Frades che propone, oltre ai grandi classici come i culurgiones arrosto, una selezione di cocktail caratterizzati da abbinamenti inediti e dal carattere deciso degli spiriti, rigorosamente sardi.

La bottega

Nello spazio interno poi la bottega con salumi e formaggi, l'enoteca e i prodotti tipici, e il laboratorio di pasta fresca (da richiedere su prenotazione).