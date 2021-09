Assaeroporti si spacca, se ne vanno AdR e Save

2' di lettura

Dopo il dissenso sulla scelta del nuovo presidente di Assaeroporti è arrivata la spaccatura definitiva. Aeroporti di Roma, la prima società aeroportuale italiana, ha formalizzato la decisione di uscire dall’associazione degli scali nazionali. Identica la mossa di Save, che gestisce lo scalo di Venezia, insieme alle società controllate Aer Tre (Treviso) e Catullo (Verona e Brescia). Con la scissione escono due società di gestione che, prima della pandemia, rappresentavano circa il 40% del traffico in Italia. AdR e gruppo Save hanno già costituito l’associazione Aeroporti 2030, che sollecita un’accelerazione degli impegni per la sostenibilità e l’innovazione.

Le motivazioni di AdR e Save. Divergenze già su Borgomeo

AdR ha motivato l’uscita con le difficoltà di dialogo all’interno dell’associazione. Aeroporti di Roma «ha comunicato ad Assaeroporti, con rammarico, la propria decisione di uscire dall’Associazione, constatata già da mesi l’impossibilità in questo momento di portare avanti un dialogo proficuo su temi centrali come la sostenibilità, l’intermodalità e l’innovazione digitale», dice la società controllata da Atlantia. Analoghe le motivazioni comunicate da Save, Aer Tre e Catullo. Il recesso scatterà dal primo gennaio 2022. Le divergenze erano affiorate già in maggio, nella laboriosa procedura che ha portato all’elezione del nuovo presidente, Carlo Borgomeo, presidente della Gesac di Napoli.

Scontro tra il fronte F2i e quello Benetton-Atlantia

La Gesac è controllata dal fondo F2i e dal socio Ardian, attraverso 2i Aeroporti Spa, che è anche azionista di peso della Sea di Milano e controlla altri aeroporti, da Trieste a Olbia. Borgomeo è il successore di Fabrizio Palenzona, espresso invece dallo schieramento Benetton-Atlantia. Il 25 giugno AdR e Save (che ha soci diversi dal gruppo Benetton) si erano astenute nel voto in assemblea. In precedenza nel consiglio direttivo la candidatura di Borgomeo aveva avuto 8 voti favorevoli contro 7. L’assemblea degli associati lo ha eletto presidente con 109 voti a favore, 50 astenuti, due schede bianche.

Costituita una nuova associazione, Aeroporti 2030

Roma e il gruppo di Venezia hanno espresso perplessità sulla scelta, non la figura del nuovo presidente, ma perché la considerano un'imposizione di F2i senza un confronto sui temi più urgenti per gli aeroporti. Il 25 giugno, mentre era in corso l’assemblea di Assaeroporti, AdR e Save hanno annunciato la nascita di una nuova associazione, Aeroporti 2030, «con l'obiettivo di rafforzare e promuovere l'innovazione, digitalizzazione e sostenibilità ambientale degli aeroporti italiani».

Rifiutate le cariche

L’a.d. di Save, Monica Scarpa, non ha accettato la nomina nel consiglio direttivo di Assaeroporti. L’a.d. di AdR, Marco Troncone, non ha accettato la carica di vicepresidente vicario, pur restando nel direttivo, anche se non si è mai fatto vedere.