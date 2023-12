Assaggio di Natale in Carinzia fra wellness, luci e mercatini sul lago

Per arrivare qui, dove le Alpi Carniche separano il Friuli Venezia Giulia e l’Austria, possono servire anche diverse ore di auto (oltre cinque, partendo da Milano), sia che si scelga la strada più breve e tortuosa (via Pontebba e poi per il Passo di Pramollo), sia prendendo il percorso più lungo ma più agevole (via Tarvisio) che passa per Villach, uno dei centri più rinomati ed importanti di questa regione costellata da laghi e da edifici medievali. Il piacere che regala la Carinzia in questa stagione, soprattutto agli amanti del turismo slow, vale in ogni caso la fatica del viaggio. E non solo per le diverse atmosfere che si compongono come in un perfetto puzzle: le cromie del foliage, le nuvole basse che vanno e vengono e liberano la vista sulle cime imbiancate dalla prima neve, i piccoli villaggi della Valle della Gail dove spuntano ovunque le punte dei campanili, le luminarie di Velden e di Klagenfurt che segnalano l’arrivo delle feste natalizie creando immagini da presepe sulle sponde del lago Worthersee.

