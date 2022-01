Assalto al Congresso: la commissione convoca Facebook, Twitter, Reddit e Alphabet

Ascolta la versione audio dell'articolo

La commissione del Congresso americano che indaga sull’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2020 ha spiccato un mandato di comparizione per i responsabili di tutti i principali big del web e dei social media, da Facebook a Twitter, da Reddit ad Alphabet, quest’ultima la holding che controlla Google e YouTube. Big tech è accusata di non aver fornito le informazioni richieste già dallo scorso agosto.

Arrestato capo gruppo estrema destra

Intanto, Stewart Rhodes, il fondatore del gruppo di estrema destra americano Oath Keepers, è stato arrestato dall’Fbi nell’ambito delle indagini sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2020. Lo riporta il New York Times. L’accusa è di cospirazione. Sarebbe stato infatti una figura chiave nell’organizzazione della rivolta tesa rovesciare l’esito delle elezioni presidenziali, impedendo al Senato di certificare la vittoria di Joe Biden su Donald Trump. E’ la prima volta che gli inquirenti impegnati nella ricerca della verità sul 6 gennaio di un anno fa e il Dipartimento di giustizia muovono come capo di accusa quello dell’eversione, contestato anche ad altre dieci persone coinvolte nelle indagini.

Chi è Stewart Rhodes

Rhodes - ex paracadutista dell’esercito americano, laureato a Yale ed ex collaboratore del deputato libertario Ron Paul - ha fondato gli Oath Keepers in Texas nel marzo del 2009, facendone il più importante gruppo paramilitare di estrema destra presente negli Stati Unti insieme all’organizzazione dei Proud Boys.

Il giorno dell’attacco al Campidoglio, subito dopo il comizio di Trump, Rhodes era sicuramente a Capitol Hill, comunicando via telefono e chattando con alcuni membri e responsabili del suo gruppo introdottisi dentro i corridoi e le stanze del Congresso invasi da una folla di rivoltosi. Non ci sarebbero prove che anch’egli fosse dentro il palazzo, ma fu sicuramente lui a dare direttive e istruzioni agli uomini del suo gruppo.

Il repubblicano McCarthy contro la commissione

IIl leader della minoranza repubblicana alla Camera Kevin McCarthy ha annunciato che si rifiuterà di collaborare con la commissione della ’House’ che indaga sull’assalto al Capitol. I deputati-investigatori avevano chiesto una sua cooperazione volontaria, essendo stato in contatto con Donald Trump prima, durante e dopo l’attacco.