Usa, assalto dei fan di Trump: Congresso in lockdown, sospesa la certificazione della vittoria di Biden Camera e Senato hanno interrotto il processo di certificazione della vittoria di Joe Biden in seguito alla proteste dei fan di Trump. Proteste anche in Georgia

Usa, fan di Trump fanno irruzione dentro Capitol Hill

Camera e Senato hanno interrotto il processo di certificazione della vittoria di Joe Biden in seguito alla proteste dei fan di Trump. Proteste anche in Georgia

Capitol Hill in lockdown dopo che migliaia di fan di Donald Trump hanno circondato il Parlamento salendo anche sulle gradinate e le balconate mentre è in corso la certificazione della vittoria di Joe Biden. Lo riferisce la Cnn. La tensione è altissima e la polizia ha usato anche i lacrimogeni, dopo che gli appelli a disperdersi sono caduti nel vuoto.

Con un'azione senza precedenti, i fan di Donald Trump hanno fatto irruzione dentro Capitol Hill per protestare contro la certificazione della vittoria di Joe Biden.

All'interno di Capitol Hill dopo l'irruzione dei fan di Donald Trump ci sono stati alcuni confronti violenti, e uno con armi alla mano all'ingresso della Camera. Lo riferisce la Cnn. La polizia ha estratto le armi per proteggere i parlamentari. Lo riferisce uno di loro. Una persona è stata ferita, secondo quanto riportano alcuni media americani, fra cui Fox, citando fonti mediche di cui è stato chiesto l'intervento. Si tratterebbe di una donna, in gravi condizioni dopo essere stata colpita da un colpo d'arma da fuoco al petto. Lo riferisce la Cnn citando due fonti a conoscenza dell'episodio.

Irruzione al Congresso dei seguaci di Trump che sfidano la polizia

La polizia non è stata in grado di fermare i manifestanti, nonostante da giorni si temesse una escalation della protesta. Poco prima la polizia di Washington aveva evacuato due edifici governativi, il Madison e il Cannon Building,dopo che i sostenitori di Donald Trump avevano cercato di fare irruzione.

Camera e Senato hanno interrotto il processo di certificazione della vittoria di Joe Biden in seguito alla proteste dei fan di Trump, mentre il vicepresidente Mike Pence, che presiedeva la seduta del Congresso, è stato scortato fuori da Capitol Hill. La vicepresidente eletta Kamala Harris è all'interno del Congresso, che è al momento in lockdown. Il suo staff riferisce che è al sicuro. I parlamentari e i membri dello staff sono stati invitati a chiudersi negli uffici e a non allontanarsi. Gas lacrimogeni sono stati usati nella storica rotonda del Campidoglio, dopo l'irruzione dei manifestanti pro Trump. Per questo ai parlamentari è stato ordinato di indossare la maschera anti gas e di restare distesi a terra, come hanno riferito due di loro su Twitter.

Secret Service e Swat Team dell'Fbi armati sono stati dispiegati al Congresso. Lo riferiscono i media americani. La protesta era stata incoraggiata dallo stesso presidente uscente durante il suo comizio all'Ellipse, il parco a sud della Casa Bianca. Uno dei supporter di Donald Trump è riuscito ad entrare nell'aula del Senato e a sedersi sullo scranno di Mike Pence. Lo mostrano le immagini della Cnn.

Trump attacca Pence: «Non è coraggioso, vogliamo la verità»

«Mike Pence non ha avuto il coraggio di fare quello che sarebbe stato necessario per proteggere il Paese e la costituzione, dando agli stati la possibilità di ratificare correttamente i voti. Gli Usa chiedono la verità». Lo ha twittato Donald Trump mentre i suoi sostenitori stanno manifestando in Congresso, dove è stata sospesa la certificazione dei voti a causa del lockdown. Pence poco prima dell'avvio dei lavori in Congresso aveva diffuso un comunicato in cui scriveva di non avere “l'autorità costituzionale” per respingere il voto del collegio elettorale per Joe Biden, nonostante le pressioni del presidente Donald Trump a farlo.