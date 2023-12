Assalto a portavalori in Ogliastra, spari e auto in fiamme

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non solo a Novara. Questa mattina c’é stato un assalto a un furgone portavalori anche sulla statale 125, vicino al bivio per Tertenia in Ogliastra, in provincia di Nuoro, in Sardegna. Prima del blitz che ha preso di mira un mezzo della Mondialpol i malviventi hanno incendiato una catasta di pneumatici e bloccato il portavalori sia davanti che dietro, con altri due furgoni probabilmente rubati in precedenza. Dal mezzo della Mondialpol il commando armato ha fatto scendere i vigilantes e poi con un ordigno ha fatto saltare lo sportello posteriore dal quale avrebbero poi sottratto i soldi, ma non è chiaro se l’operazione sia riuscita. Gli inquirenti, infatti, ancora mantengono il più stretto riserbo sul bottino.

Nel frattempo il commando ha sparato vari colpi di pistola, incendiato i due camion utilizzati per sbarrare la strada e lo stesso furgone della Mondialpol prima della fuga. I malviventi hanno pensato anche ad incendiare un autoarticolato per evitare i soccorsi provenienti dalla zona di San Vito. Sul posto sono subito giunti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Nuoro e della Compagnia di Jerzu. Hanno già sentio l’autista del furgone della Mondialpol e gli autisti e i passeggeri dei vari mezzi che passavano da quelle parti. Sul posto sono arrivate anche le squadre dei vigili del fuoco di Lanusei, Tortolì e San Vito che sono riusciti a spegnere le fiamme in tarda mattinata.

Ora è caccia all’uomo, con posti di blocco sparsi in tutta l’Ogliastra. I banditi sarebbero scappati verso sud, in direzione Cagliari, facendo perdere le loro tracce, ma prima avrebbero dato fuoco ad alcune auto, probabilmente anche allo stesso furgone portavalori.