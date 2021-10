Assalto alla sede Cgil, presidi in tutta Italia. Sabato 16 manifestazione antifascista

3' di lettura

Un’assemblea generale a Roma e camere del lavoro aperte e presidiate in tutta Italia: è la risposta della Cgil all’assalto squadrista di sabato pomeriggio alla propria sede nazionale di Corso d’Italia da parte di alcune persone che si sono staccate dalla manifestazione No green pass organizzata a piazza del Popolo. Mentre una grande manifestazione nazionale e antifascista per il lavoro e la democrazia è stata annunciata da Cgil, Cisl e Uil per sabato 16 ottobre.

Landini: sciogliere formazioni che si richiamano a fascismo

Quello di sabato è stato un «disegno preordinato e coordinato. È stata un’azione squadrista e fascista, non ci sono altre definizioni, la scelta di colpire la Cgil e il mondo del lavoro è un atto inaccettabile» ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini all’assemblea generale del sindacato. «Tutte quelle formazioni che si richiamano al fascismo vanno sciolte e questo è il momento di dirlo con chiarezza» ha aggiunto il leader sindacale.

Al presidio di solidarietà a Roma anche Fdi

Al presidio di solidarietà nella sede romana del sindacato hanno preso parte numerosi esponenti politici. «Sono andato a Corso Italia perchè noi condanniamo ogni forma di violenza politica, specie quando colpisce i lavoratori e le loro rappresentanze ha detto il capogruppo di Fdi alla Camera Francesco Lollobrigida. Che a proposito della richiesta di Landini di sciogliere le formazioni politiche di ispirazione fascista commenta: «Noi siamo il partito della legalità, siamo contro ciò che contrasta con la legge ma non spetta a me decidere, la Costituzione assegna questo diritto dovere alla magistratura». «È molto importante che le forze politiche oggi qui ci siano, la difesa della democrazia e della Costituzione è centrale. Mi auguro che tutti siano coerenti con la loro presenza qui davanti» il commento di Landini.

Da Madrid, dove partecipa alla convention nazionale di Vox, partito di estrema destra spagnolo, la leader di Fdi commenta: «È sicuramente violenza e squadrismo poi la matrice non la conosco. Nel senso che non so quale fosse la matrice di questa manifestazione ieri, sarà fascista, non sarà fascista non è questo il punto. Il punto è che è violenza, è squadrismo e questa roba va combattuta sempre». Commento che non è bastato a placare le polemiche: «Se Giorgia Meloni - è stata la replica dal Pd - non sa riconoscere la matrice della violenza di ieri, se non sa chi siano gli esponenti di Forza Nuova arrestati per quegli atti di violenza, glielo spieghiamo noi: sono i capi di una organizzazione notoriamente e orgogliosamente fascista». E il segretario Enrico Letta ha sottolineato come oggi Meloni parlasse come ospite d’onore «dal congresso di Vox, il partito neofranchista, il partito che vuole rilegittimare il regime franchista in Spagna».

Sala: Milano antifascista, noi al fianco di Cgil

A Milano al presidio delle forze democratiche e antifasciste che si sono date appuntamento sul piazzale della Camera del Lavoro metropolitana di Milano c’era anche il sindaco appena rieletto Giuseppe Sala: «Il nostro posto è qui, alla Camera del Lavoro, al fianco della Cgil Confederazione generale italiana del lavoro e di tutte le forze e le istituzioni democratiche del Paese. Non possiamo restare indifferenti alla violenza squadrista e all’intolleranza. Milano non si volta dall’altra parte. Milano è antifascista».