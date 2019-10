Bombe turche sulla Siria. Erdogan minaccia l’Ue: se ci ostacolate vi mandiamo milioni di profughi L’operazione Prince Spring al secondo giorno. Raid aerei turchi anche nel nord Iraq. Obiettivo: i curdi di An.Man.

Civili scappano da Ras al-Ain, città nel Nordest della Siria, dopo l’inizio dell’offensiva turca

«Centonove terroristi sono stati uccisi», proclama il presidente turco Recep Tayyip Erdogan davanti ai dirigenti del suo partito, l’Akp. Il presidente turco e il suo ministro della Difesa continuano coi trionfanti annunci della sua operazione militare nel Nord Est della Siria: l’offensiva denominata «Peace Spring» è al secondo giorno ed è arrivata dopo il via libera di Donald Trump tre giorni fa.

Le truppe di Erdogan premono all’est dell’Eufrate contro le milizie curde considerate gruppi terroristi dal governo di Ankara. Erdogan non muove dunque contro l’Isis ma contro i curdi con la motivazione ufficiale di dare una «safe zone» ai rifugiati. Erdogan manda anche un messaggio minaccioso alla Ue: se ci accuserà di aver occupato la Siria e ostacolerà la nostra operazione militare, «apriremo le porte a 3,6 milioni di rifugiati e li manderemo da voi».

I bombardamenti dell'artiglieria e dell'aviazione turca proseguono contro obiettivi curdi, riferiscono le tv locali, e mostrano immagini del fumo che si leva dalla zona di Tal Abyad, di fronte al confine turco di Akcakale. Altri raid si segnalano sull'area di Ras al Ayn, altro punto d'accesso dell'offensiva di Ankara, città da cui già arrivano immagini di civili in fuga, distante circa 120 km da Tal Abyad.

Caos in Medio Oriente e a Washington

L’operazione può avere conseguenze drammatiche in Medio Oriente e in Siria in particolare, paese squassato da otto anni di guerra civile, ma i colpi di artiglieria di Erdogan rimbombano anche a Washington dove i repubblicani rinfacciano a Trump di aver tradito i curdi, fedeli alleati americani nella lotta all’Isis. Curdi che adesso avvisano: la Syrian Democratic Forces da loro guidata potrebbe smettere di contrastare l’Isis causa offensiva turca.