Asse tra Temera e Mermec

Temera, leader nelle soluzioni tecnologiche web 3.0 per aziende, ha siglato una partnership strategica con Mermec Engineering , società del Gruppo Mermec, specializzata nello sviluppo di alta tecnologia per i settori ferroviario, aerospaziale, aviazione e meccatronica digitale. Primo progetto è t!Upcycling, la soluzione che si occuperà di riciclo creativo, ovvero quel processo di trasformazione di prodotti invenduti e materiali di scarto o indesiderati, in nuovi articoli di qualità superiore.