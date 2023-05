Asse Veneto-Trentino contro la siccità

La situazione

Intanto, nonostante qualche precipitazione ad aprile, il secondo fiume più lungo d’Italia soffre e offre le desolanti immagini delle secche che riempiono il suo letto. Lungo il suo corso verso la pianura sempre più assetata l’Adige si assottiglia. A Trento la portata si limita ai 60 metri cubi al secondo contro una media di 120 negli ultimi trent’anni.

Superato il confine con il Veneto, la paura della siccità è già forte. Nelle campagne del Veronese, dove tra poche settimane dovrà partire l’irrigazione, il fiume è due metri sotto lo zero idrometrico. Non va meglio guardando alle altre fonti irrigue: il Garda è ai minimi del periodo da 70 anni, il Po basso come in estate, le portate di Piave, Tagliamento e Bacchiglione, sono ridotte. Nel Rodigino il pericolo è rappresentato dal possibile innalzamento del cuneo salino, come già successo la scorsa estate.

La causa – evidenzia Anbi Veneto che riunisce i consorzi di bonifica regionali - sta nella piovosità scarsa rispetto alla media storica (circa metà) così come nelle rare nevicate. «I depositi nivali, anche a causa delle temperature miti e del conseguente mancato accumulo, sono lontani dai valori della media storica», si legge nell’ultimo bollettino diffuso.

«La pioggia di aprile non può che farci piacere», afferma Alex Vantini, presidente di Coldiretti Verona, la provincia più agricola della regione. «Resta la forte preoccupazione. Siamo in un’emergenza da gestire in modo più strutturato e organico coinvolgendo tutti gli attori: dal Governo al singolo imprenditore agricolo, fruitore e al tempo stesso responsabile di ogni singola goccia che cade il suo terreno».

La Confederazione, che rileva come l’89% dell’acqua piovana venga dispersa, insiste sul progetto elaborato con Anbi per una rete di piccoli invasi diffusi sul territorio, senza uso di cemento e in equilibrio con i territori, per conservare l’acqua e distribuirla quando è necessario.