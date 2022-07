Assegnata la borsa di studio STEM 4 Women @Gruppo 24 ORE

Ascolta la versione audio dell'articolo

Più borse di studio per le ragazze STEM e sostegni alla mobilità: sono le due misure che la ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, ha indicato recentemente per sostenere le donne nella lotta contro le disparità di genere in ambito di istruzione e lavoro.

Misure necessarie se si pensa che in Italia, nonostante le donne siano oltre la metà dei laureati (il 58,7% del totale nel 2020), solo 16 su 100 hanno un titolo in discipline STEM, contro 35 uomini (Istat, 2021): un gap importante se si considera che le carriere connesse agli ambiti scientifici sono quelle dei cosiddetti “lavori del futuro”, in grado di influire su innovazione, benessere sociale, crescita inclusiva e sviluppo sostenibile.

È dunque nella direzione del sostegno della presenza femminile in corsi di laurea STEM che si è mosso il Gruppo 24 ORE con la propria borsa di studio destinata a ragazze iscritte a ingegneria presso il Politecnico di Milano: inserito nella più ampia iniziativa del Politecnico “Girls@Polimi”, il bando “STEM 4 Women @Gruppo 24 ORE”, apertosi lo scorso 4 ottobre, si è concluso con l'assegnazione della borsa di studio a Valeria Pantè, studentessa di Ingegneria Informatica.

“Ringrazio infinitamente il Gruppo 24 ORE e il Politecnico di Milano per questa meravigliosa iniziativa, che incentiva l'inclusione in ambito STEM e ne sottolinea l'importanza. In questo ambito di studi si fa ancora fatica ad avere una parità di genere in termini di iscritti, nonostante non esista alcuna barriera per superare questo ostacolo: uomini e donne hanno le stesse abilità e capacità. L'inclusività e la diversità sono elementi essenziali per avere punti di vista differenti e trovare soluzioni più efficaci.”

“La scelta di offrire questa borsa di studio è frutto di un impegno che stiamo portando avanti con diverse iniziative, tutte focalizzate verso un unico obiettivo: quello di sostenere i valori della diversity e dell'inclusione, due asset che giudichiamo strategici per creare valore aggiunto per la società. La scelta di affiancare il Politecnico di Milano, una realtà di eccellenza per la sua proposta formativa, è uno dei tasselli” sottolinea Federico Silvestri, Amministratore delegato di 24 ORE Eventi del Gruppo 24 ORE.