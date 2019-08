Assegnata a Taranto l’edizione 2026 dei Giochi del Mediterraneo La scelta è stata fatta nel pomeriggio a Patrasso, in Grecia, dove si è riunita l’assemblea generale del Comitato internazionale Giochi del Mediterraneo di Domenico Palmiotti

3' di lettura

I Giochi del Mediterraneo, ventesima edizione nel 2026, tornano in Italia e si terranno a Taranto. La scelta è stata fatta nel pomeriggio a Patrasso, in Grecia, dove si è riunita l’assemblea generale del Comitato internazionale Giochi del Mediterraneo. A favore di Taranto, c'è stato il voto unanime dei 26 Paesi mediterranei che costituiscono l’assemblea. I Giochi sono infatti sul modello delle Olimpiadi, nel senso che si svolgono con le stesse discipline sportive, comprese le paralimpiche. La specificità, da cui prendono anche il nome, è che gli atleti partecipanti vengono solo dai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Il dossier presentato da Taranto ha riscosso ampio consenso per come è stato preparato e già nelle fasi preliminari aveva tolto dal campo la concorrenza. I Giochi si sono già svolti in Puglia: a Bari nel 1997. La diciannovesima edizione, nel 2021, si terrà ad Orano, in Algeria. La candidatura di Taranto è stata costruita dagli inizi dell'anno ed ha visto il sostegno di Governo, Coni oltreché Regione Puglia e Comune. Per la città non vuole essere solo un grande evento di sport ma soprattutto l’inizio di un nuovo percorso e anche di un nuovo racconto per una città sinora identificata solo con l’Ilva e i fenomeni di inquinamento.

Oggi in assemblea il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha illustrato il dossier di candidatura evidenziando che i Giochi del Mediterraneo offrono adesso la possibilità di «rimettere questa città al centro del Mediterraneo e della sua storia, di annunciare al mondo che Taranto ce l'ha fatta e i fantasmi sono scacciati, che altri luoghi ugualmente belli e difficili del nostro meraviglioso mare possono seguire l'esempio di Taranto, che la grande famiglia dello sport guiderà simili riscatti. Taranto è tornata ed è una capitale di mare».

«Taranto - ha sottolineato il sindaco con riferimento alle complesse vicende della città - dove l’uomo ha fallito ma ora si sta rialzando proprio come capita ad ogni atleta lungo la sua carriera. Un luogo, ha aggiunto Melucci, che punta ad essere «simbolo di una transizione ecologica ed energetica e della ricerca di un modello di sviluppo realmente sostenibile».

A sostegno di Taranto è intervenuto in assemblea anche Mario Pescante, rappresentante italiano nel Comitato olimpico internazionale, mentre il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano (presente a Patrasso), ha parlato di «squadra fortissima. L’Italia, il Coni, la Regione Puglia e Taranto hanno dato una bellissima prova. Adesso - ha proseguito Emiliano - c'è un grande lavoro da fare, la responsabilità che abbiamo assunto con questa firma è enorme e bisognerà preparare tutto per bene».