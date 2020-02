Assegnato ad Alberto Bombassei il premio Mazzocchi il fondatore Quattroruote Protagonista nel settore automotive con la Brembo un'eccellenza italiana in tutto il mondo, Bombassei è l'anima di un'azienda che anche nel motorsport è da sempre la griffe di riferimento coi suoi dischi freno. di Corrado Canali

E' toccato ad Alberto Bombassei il premio Mazzocchi 2020 dal nome del fondatore del mensile dell'auto Quattroruote, assegnato per la decima edizione e attribuito ad una figura alla quale è riconosciuto il merito di essersi distinto nel mondo dell'automotive per aver introdotto delle novità significative.

Al presidente della Brembo, si legge nella motivazione, è stato attribuito “il genio industriale, la passione, la guida innovatrice nel progresso dell'auto e delle competizioni”.



Fondata l'11 gennaio 1961 da Emilio, suo padre, ma con lui che allora era solo ventenne, ma già all'epoca presente in azienda e da Italo Breda con la denominazione Officine Meccaniche di Sombreno, la Brembo iniziò a produrre dischi freno per auto tre anni dopo.

Oggi la griffe del made in Italy del settore automotive è una realtà presente in 14 paesi di tre continenti con 24 stabilimenti e siti commerciali e conta su 10.500 addetti oltre ad essere dal 1995 quotata alla Borsa di Milano. Una eccellenza quella di Brembo conquistata anche con la presenza nel motorsport: a cominciare dalla Formula 1, dove è protagonista sin dal 1975 anche ma non solo con Ferrari visto che ha equipaggiato le monoposto che hanno vinto più di 400 degli oltre 1.000 Gran Premi disputati.



“Voglio condividere questo importante riconoscimento con tutte le persone della Brembo che hanno contribuito a ottenerlo grazie a un grande lavoro di squadra” così si è espresso Alberto Bombassei ritirando il premio da Giovanna Mazzocchi Bordone, in qualità di presidente dell'Editoriale Domus che da sempre edita Quttrorutre, ore che la figlia del fondatore.