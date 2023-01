Assegnato a Moda24 il World of Fashion Award

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Domenica 29 gennaio nel corso della 24esima edizione dell’evento World of Fashion, a Palazzo Brancaccio a Roma, alla redazione di Moda24 sarà assegnato uno dei World of Fashion Award, riconoscimento che viene conferito agli stilisti partecipanti e alle personalità impegnate nella promozione della moda, dell'arte e dei progetti etici.

«La redazione di Moda24, testata del Sole 24 Ore nata nel 2012, racconta sul quotidiano e nei canali digitali del gruppo l’industria della moda e delle eccellenze dello stile italiano, attraverso storie d’impresa, interviste ai protagonisti, il racconto delle innovazioni e delle strategie del sistema moda italiano, con un’attenzione particolare ai temi legati alla sostenibilità e alla valorizzazione del saper fare - si legge nella motivazione del premio -. Sono queste le stesse motivazioni che, nel dialogo con le altre culture del mondo, animano il World of Fashion sin dalla prima edizione ed è per questa ragione che deliberiamo il conferimento del World of Fashion Award on una menzione speciale per il lavoro svolto dalle dottoresse Giulia Crivelli, Chiara Beghelli e Marika Gervasio».

Loading...

I premi sono realizzati dal Maestro Orafo del Festival di Sanremo Michele Affidato. Altri premi saranno assegnati al l'étoile del Teatro dell'Opera di Roma Susanna Salvi e al cantautore Pierdavide Carone.

World of Fashion, evento ideato e organizzato da Nino Graziano Luca, è nato nel 2008 come occasione per presentare e valorizzare il lavoro dei talenti della moda internazionale, intendendo la moda come piattaforma di dialogo e incontro fra stili e culture diverse. Negli anni ha ospitato circa sessanta stilisti provenienti da 30 Paesi, come Egitto, Libia, Dubai, Argentina, Albania, Bulgaria, Tailandia, Sud Africa, Cina, India, Iran. Gli ospiti della 24esima edizione, che si terrà domenica 29 gennaio alle ore 18 nelle sale di Palazzo Brancaccio a Roma, sono la couturiere Raffaella Curiel, che proporrà la sua collezione Noname by Raffaella Curiel Milano; l’olandese Addy Van Den Krommenacker, che nella sua carriera ha vestito attrici come Julia Roberts e artiste come Courtney Love; dalla Libia e da Parigi Nabil Younes, e le giovani stiliste italiane Azzurra Di Lorenzo e Raffaella Pignataro.