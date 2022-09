Assegnazione, necessari lavoro stabile o residenza

Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, per concorrere ai bandi occorre la cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Ue oppure essere in regola con i permessi di soggiorno. Unanime è anche la decisione delle Regioni di non ammettere ai bandi chi già possiede una casa o è già stato aiutato ad averne una. Per gli altri requisiti (assenza di condanne, non essere occupanti abusivi, eccetera), vanno in ordine sparso.

La residenza

La residenza o il lavoro stabile degli aspiranti inquilini in un’area è un requisito in tutte le Regioni. Ormai solo in una minoranza di esse, quasi tutte del Sud (tra cui Basilicata, Campania, Molise), coincide con i singoli comuni o gli ambiti territoriali dei bandi.

In molte Regioni è necessario anche aver maturato una certa anzianità di residenza o di lavoro per partecipare ai bandi. Si oscilla tra i sei mesi della Calabria e i cinque anni di Abruzzo, Veneto, Piemonte, Liguria; in Lombardia e Toscana invece, l’anzianità non serve più.

Questo vincolo temporale è stato introdotto per limitare l’accesso ai bandi degli stranieri, soprattutto extra comunitari, ma è una barriera anche per i cittadini italiani che non risiedono negli ambiti territoriali nel quale esso si applica.