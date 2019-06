Assegni familiari: come si definiscono gli importi

La misura dell’assegno, che varia in funzione del numero dei componenti del nucleo, è stabilita in importi decrescenti per scaglioni crescenti del reddito conseguito da tutti i componenti e cessa al raggiungimento di determinate soglie, diverse a seconda della tipologia del nucleo familiare. Sono, infatti, previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei familiari, come ad esempio nel caso di nuclei monoparentali o con componenti diversamente abili.

Reddito

Per ottenere il pagamento dell’assegno i dipendenti devono presentare all’Inps una richiesta telematica per ogni anno in cui si ha diritto, indicando il reddito di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. La domanda viene fatta, di norma, dal componente del nucleo (esclusi i figli e equiparati) che è titolare di un rapporto di lavoro dipendente; se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, la stessa può essere presentata indifferentemente dall’uno oppure dall’altro.

Per quanto riguarda le domande decorrenti dal 1° luglio prossimo, il reddito da prendere in considerazione ai fini della concessione dell’assegno per il periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020 è quello prodotto nell’anno 2018 e comprende la somma dei redditi complessivi assoggettabili all’Irpef (al lordo quindi delle detrazioni, degli oneri deducibili e delle ritenute) e dei redditi di qualsiasi natura, - compresi - se superiori a 1.032,91 euro, quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva.

L’assegno, in ogni caso, spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività di lavoro dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione e altro), riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell’intero reddito.

Nucleo familiare

Fanno parte del nucleo familiare i seguenti soggetti: