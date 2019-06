Assegni familiari: per i nuclei più deboli serve il placet dell’Inps

A seguito dell’obbligo di presentazione telematica delle domande di assegni per il nucleo familiare da parte dei dipendenti, introdotto dal 1° aprile 2019, infatti, nei casi di preventiva autorizzazione agli assegni per il nucleo da parte dell’Inps, le strutture territoriali competenti provvederanno alla successiva istruttoria della domanda di «Anf /Dip» presentata dal lavoratore e gli importi, eventualmente spettanti e già calcolati dall’Istituto, saranno poi messi a disposizione del datore di lavoro all’interno del «Cassetto previdenziale».

Operai agricoli

Il modello Anf 43, invece, verrà inviato nei casi di domande presentate da operai agricoli a tempo indeterminato. Per tali lavoratori continueranno a valere le regole previgenti di presentazione della domanda di assegni per il nucleo familiare con modalità cartacea al proprio datore con il modello «Anf/Dip», a cui, se necessario, dovrà essere allegato il modello di autorizzazione Anf43.

Stop ai modelli cartacei

Dal 1° aprile 2019, anche per le domande di autorizzazione preventiva agli assegni per il nucleo familiare presentate in precedenza ma non ancora istruite, così come per quelle presentate successivamente, non saranno più inviati agli interessati i modelli di autorizzazione cartacei Anf 43.

Il datore di lavoro, di conseguenza, non dovrà più prendere visione né acquisire agli atti le autorizzazioni, in quanto il diritto alla prestazione familiare è verificato direttamente dall’Inps.

In caso di autorizzazione parziale, rilasciata solo in riferimento ad alcuni componenti, l’importo da erogare a titolo di assegni per il nucleo familiare sarà calcolato solo considerando il nucleo autorizzato.