Assegno d’inclusione, platea di 737.400 famiglie

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Saranno quasi 740mila i nuclei familiari ex percettori del Reddito di cittadinanza che da gennaio potranno accedere alla nuova piattaforma Siisl per richiedere l’Assegno d’inclusione, secondo le nuove regole previste dal governo Meloni.

Stando alle primissime stime dell’Inps, delle 737.400 famiglie interessate, 348.100 hanno al proprio interno un minore, 215.800 una persona disabile, 341.700 un anziano.

Loading...

Si tratta di un numero elevato di persone che si uniranno alle 112mila domande presentate sulla piattaforma, operativa dallo scorso 1° settembre per incrociare domanda e offerte di lavoro, in buona parte da soggetti che hanno perso il sostegno del Rdc perché considerati occupabili, che hanno fatto richiesta del Supporto alla formazione e al lavoro, i 350 euro mensili erogabili per un massimo di 12 mesi, mentre si frequentano i corsi: il maggior numero di domande arriva da Campania (30.200), Sicilia (25.800), Calabria (9.700) e Lazio (8.500).

I dati sulle offerte formative e le opportunità di lavoro presenti in Siisl sono in costante aggiornamento. In alcune settimane sono state toccate punte di 60mila vacancy e di circa 600mila opportunità di formazione. Sono 69mila i Cv caricati dai 107mila soggetti che si sono iscritti.

Ma l’obiettivo, come ci racconta il dg dell’Inps, Vincenzo Caridi, è più ambizioso, ed è quello di costruire un vero e proprio «mercato del lavoro digitale» anche in Italia: «La tecnologia consente all’utente di trovare, in un unico posto, virtualmente riuniti, tutti soggetti pubblici e privati che attualmente guidano il percorso di attivazione lavorativa: Regioni, centri per l’impiego, Enti formatori e Agenzie per il lavoro accreditate, Servizi sociali, Inps - ha spiegato Caridi -. Gli interventi di ciascuno di questi Enti oggi sono finalmente integrati e coordinati per le esigenze specifiche del singolo utente. Una simmetria informativa che aumenta in modo esponenziale le possibilità concrete di inserimento lavorativo. Entro la fine dell’anno, l’incrocio tra profilo individuale e posto di lavoro adeguato o corso di formazione opportuno, sarà ancor più veloce perché operato con sistemi di intelligenza artificiale. Ma c’è molto di più. La disponibilità dei dati relativi alle domande di lavoro e le offerte sui singoli territori possono orientare gli interventi di politica attiva e la formazione. Inoltre, potrà essere misurata l’efficacia formativa di ogni singolo intervento: numeri alla mano, le risorse pubbliche potranno essere gradualmente destinate solo ai corsi che nel tempo hanno dimostrato di aver portato effettivamente all’inserimento lavorativo. Un cambio di paradigma dirompente».