Assegno per i figli, stop agli arretrati dopo il 30 settembre per professionisti e partite Iva. È pressing per la proroga

L’assegno temporaneo per i figli minori traccia un primo bilancio tra luci e ombre, a tre giorni dalla scadenza per non perdere gli arretrati. Introdotto in via transitoria a luglio, in attesa dell’assegno unico e universale annunciato per il 2022, si rivolge a 1,8 milioni di famiglie non raggiunte dall’analogo contributo “agganciato” al lavoro dipendente (gli Anf, assegni al nucleo familiare) o beneficiarie del reddito di cittadinanza. Dati Inps alla mano, relativi allo scorso venerdì, sono solo 452mila però le domande presentate finora per un totale di 761mila minori coinvolti.

I NUMERI

Il bilancio a fine settembre

In pratica, tralasciando i 440mila percettori di reddito di cittadinanza con minori per cui l’accredito sarà automatico (non sono tenuti a presentare la domanda, l’Inps provvederà nelle prossime settimane agli accrediti diretti, dopo aver effettuato i calcoli necessari), finora hanno fatto domanda per la misura “ponte” solo il 33% degli aventi diritto rispetto alle stime iniziali del ministero delle Finanze, riportate nella relazione tecnica al Dl 79/2021, convertito con modifiche dalla legge 112/2021, che ha istituito la misura per sei mesi (da luglio a dicembre di quest’anno, appunto). Le restanti 900mila famiglie - se le stime sono corrette - potranno comunque chiederlo dal 1° ottobre in poi, ma senza ricevere le mensilità arretrate da luglio.

Le richieste di proroga

Si rincorrono le voci di una proroga dei termini, richiesta da più parti per dare tempo ai ritardatari. «Una riforma così importante è partita di corsa, in piena estate, dopo mesi di annunci che hanno generato una grande confusione tra le famiglie», lamenta Gigi De Palo presidente del Forum nazionale delle Famiglie. «Molti genitori non hanno capito come funziona - aggiunge - o non sanno di averne diritto. A volte vengono raggiunti da informazioni sbagliate e ingolfano gli uffici presentando domande errate. Altri hanno presentato domanda i primi di luglio e la loro pratica risulta ancora in istruttoria».

A sostenere l’ipotesi di un’eventuale proroga dei termini è la stessa ministra Elena Bonetti, del resto le risorse (circa 3 miliardi di euro) sono state già impegnate. Senza contare che, in parallelo, gli Anf destinati invece ai nuclei con reddito da lavoro dipendente prevalente (almeno per il 70%) concedono di regola fino a cinque anni di tempo per chiedere gli arretrati.

Le difficoltà riscontrate

In questi mesi i Caf si sono ritrovati a dover gestire numerose richieste di Isee nel bel mezzo della stagione dichiarativa. Così hanno dato appuntamento per queste pratiche dopo la pausa estiva e non tutti ancora sono riusciti a portare a casa i documenti necessari.