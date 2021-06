Assegno ponte per i figli, cosa fare: due binari per i richiedenti, regia all'Inps

2' di lettura

Spetterà all’Inps la regia dell’operazione “assegno unico temporaneo”, quanto meno per i prossimi sei mesi 2021. All’istituto, infatti, andrà presentata la domanda per il nuovo assegno ponte, destinato a 1,8 milioni di famiglie oggi escluse dagli assegni al nucleo familiare (Anf): entro il 30 giugno verranno chiarite con una circolare le modalità tecniche.

Inoltre, ogni anno a luglio va presentata l’istanza per il rinnovo degli Anf che oggi raggiungono 3,7 milioni di beneficiari con figli minori, tra dipendenti privati e pubblici. Dal 2019 è direttamente il lavoratore in via telematica a presentarla e, in questo caso, dovrà dichiarare i redditi 2020. È allo studio, però, anche l’ipotesi - per evitare di dover gestire un doppio flusso di istanze - di poter procedere in automatico per i prossimi sei mesi, con una sorta di proroga degli Anf in vigore per il 2020/2021, applicando solamente le maggiorazioni sugli importi introdotte con il Dl 79/21.

Loading...

Per l’assegno ponte si potrà fare domanda entro fine settembre, con la possibilità di richiedere gli arretrati dal mese di luglio. Mentre chi presenterà domanda successivamente inizierà a fruire dell’assegno solo a partire da quel mese. Gli importi verranno erogati direttamente da Inps sull’Iban indicato nella domanda.

Per mettere a punto una procedura snella in questi giorni si è intensificato il confronto con i patronati. Saranno loro nei prossimi mesi a poter affiancare i richiedenti che non riescono a presentare la domanda in autonomia tramite Spid sul portale Inps.

Servirà essere in possesso dell’Isee 2021 in corso di validità e - come accade per il reddito di emergenza - sarà un mix di autodichiarazioni del richiedente a completare la procedura, che comunque verrà sottoposta alla prova dei mezzi grazie all’incrocio delle banche dati a disposizione dell’istituto.