Assegno unico, il 12% non lo ha chiesto: l’identikit degli esclusi

La misura legata all’Isee e l’interesse per la prestazione risultano minori in presenza di situazioni economiche migliori. Milano, ad esempio, è la provincia con il take up più basso e il reddito Irpef dichiarato più elevato, Crotone viceversa. Infine, l’adesione risulta maggiore dove è minore la presenza di stranieri, a testimonianza del fatto che i requisiti stringenti per questa fascia di popolazione – su cui pesa anche l’attenzione della Commissione europea – non possono essere “agganciati” da tutti gli interessati.

Chi non ha presentato domanda

C’è poi un gran numero di beneficiari che riceve la quota minima, perché non ha presentato l’Isee: 1.539.689 figli a febbraio 2023, per l’87% minorenni. Molte sono famiglie con condizioni economiche più vantaggiose, che avrebbero comunque diritto all’importo minimo previsto oltre i 40mila euro di Isee (oggi 43.240 euro, post rivalutazione per l’inflazione): l’incidenza di domande senza Isee sfiora il 50% nei decili più alti di reddito da lavoro dipendente.

Ma la scelta di non presentare l’Isee risulta correlata anche ad altri fattori e aumenta al crescere dell’età del genitore richiedente (e quindi del figlio), raggiungendo il picco tra i 50 e i 60 anni. L’anzianità del richiedente, che risulta proporzionale all’andamento del reddito Irpef, determina anche una minore aspettativa di durata del beneficio e questo potrebbe disincentivare il beneficiario a fare domanda solo per poche anni.

Più elevate, infine, le domande senza Isee (32%) in presenza di un lavoratore autonomo o professionista nel nucleo familiare, percentuale che si riduce drasticamente se entrambi i genitori non lavorano o sono pensionati. Infine, nelle province del Nord – dove gli indicatori della ricchezza patrimoniale delle famiglie sono mediamente più elevati – l’incidenza di beneficiari senza Isee risulta molto più elevata.

