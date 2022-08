Assegno unico, il 40% dei fondi alle famiglie con Isee fino a 15mila euro

L’assegno temporaneo introdotto in attesa della misura a regime per i lavoratori autonomi che non ricevevano i vecchi assegni famigliari, ricorda per esempio la relazione tecnica, ha raccolto un tasso di adesione discendente dall’85% al 65% con il crescere dell’Isee.

Incognita Sud

Le mancate richieste si intensificano al Sud. Come mai? Qualsiasi spiegazione unica rischia di essere azzardata e parziale. Ma un peso non irrilevante può essere attribuito alle diverse configurazioni socio-economiche e culturali dei territori, in una sorta di paradosso connaturato alle misure di welfare che faticano di più a diffondersi nelle aree in cui ce n’è più bisogno perché sono maggiori le sacche di esclusione ed è meno solida la cultura del servizio pubblico. Elementi come questo possono aiutare a spiegare il primato emiliano-romagnolo.

L’evasione

Ma c’è di più. Nel 19,8% dei casi (o, per essere più precisi, per il 19,8% dei figli) le famiglie che hanno fatto domanda hanno preferito non presentare l’Isee, ricevendo quindi l’assegno nella forma più leggera. La scelta è ovvia per chi sa di essere sopra i 40mila euro, e di avere quindi diritto all’importo minimo. Ma in questa condizione c’è meno di una famiglia su cinque.

Al netto dell’ostacolo procedurale, che si sta superando come mostra la diminuzione nel tempo dei richiedenti senza Isee (a giugno sono il 5,1% in meno rispetto a marzo), è facile ipotizzare una quota di famiglie che preferisce evitare di comunicare i dati all’Inps, stimando che il guadagno in termini di maggiore assegno unico non valga il rischio di esporsi ad accertamenti. Si tratta, in pratica, di uno dei rarissimi casi in cui la pratica dell’evasione si trasforma anche in un (parziale) risparmio per lo Stato.

Garanzia solo parziale

L’insieme di questi elementi, secondo i calcoli condotti dal Mef per l’assestamento di bilancio, fa risparmiare quest’anno 630 milioni di euro. A questi ritmi l’anno prossimo, quando l’assegno sarà in campo per tutti i 12 mesi, il “risparmio” salirebbe a 750 milioni. Che farne? Il decreto Aiuti-bis ha deciso di destinare questi fondi al caro-energia.