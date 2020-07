Assegno unico / Ammontare da definire

(Syda Productions - stock.adobe.com)

Il Family Act contiene la delega al Governo ad adottare, entro il 30 novembre 2020, un decreto legislativo per l'istituzione dell'assegno e il riordino di tutte le misure di sostegno economico per i figli a carico, una volta individuate le risorse a cui attingere. Occorre attendere quel provvedimento per definire l'ammontare del beneficio.