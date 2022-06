Domanda assegno unico: c’è tempo fin al 30 giugno per non perdere gli arretrati

Ascolta la versione audio dell'articolo

La data è di quelle da segnarsi in agenda. Anche perché manca poco, pochissimo. Chi non ha ancora presentato la domanda per l’assegno unico e universale ha tempo fino a giovedì 30 giugno per ottenere anche il riconoscimento delle mensilità arretrate spettanti a decorrere da marzo.

Scadenza spartiacque

Si tratta di una scadenza “spartiacque”. Dopo il 30 giugno infatti l’assegno decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda senza più diritto agli assegni arretrati. Presentando domanda a luglio, quindi, l’assegno che spetterà da quello stesso mese sarà pagato ad agosto.

Conta l’Isee

In una nota l’ente di previdenza ha ricordato che tale importo è liquidato in ragione della condizione economica del nucleo familiare e, quindi, può essere determinato sulla base dell’Isee presentato e in corso di validità. Per chi non presenta Isee è previsto il pagamento dell’assegno minimo di 50 euro al mese per figlio.

Come fare domanda

Per inoltrare la domanda è sufficiente accedere al sito web www.inps.it o rivolgersi ai Patronati o al Contact Center dell'Istituto.