Assegno unico, come fare domanda senza perdere gli arretrati da marzo

7) L’Isee non è obbligatorio, ma senza l’importo è minimo

Contestualmente è bene dotarsi dell’Isee, l’indicatore della situazione economica del nucleo familiare, in base al quale verranno poi modulati gli importi dell’assegno unico. In questo caso bisogna essere in possesso tutti i dati necessari per compilare la pratica Isee (da dati reddituali a quelli patrimoniali, relativi ad esempio a immobili, titoli e conti correnti) e poi rivolgersi gratuitamente a un Caf oppure seguire la procedura precompilata online sul sito dell’Inps.

Va ricordato, comunque, che avere un Isee in corso di validità non è obbligatorio, può non essere presentato. Si può comunque fare domanda per l'assegno unico universale, anche perché non è necessario allegarlo alla domanda sarà l'Inps internamente a verificarne l'esistenza. In questo caso però si avrà diritto alla quota minima dell'assegno unico, pari ad esempio a 50 euro per figlio minore a carico, la stessa quota di cui si ha diritto di fatto con un Isee oltre i 40mila euro.

Se successivamente l'Isee viene elaborato comunque entro fine febbraio, automaticamente gli importi erogati a partire dal mese di marzo 2022 saranno calcolati in base all'indicatore. Se poi l'Isee viene invece presentato entro giugno, l'eventuale conguaglio degli importi dovuti a decorrere dalla mensilità di marzo avverrà nel mese di luglio. Mentre gli eventuali Isee elaborati successivamente avranno validità solo dalla mensilità in corso. Per chi lo presenta, comunque, resta obbligatorio comunicare eventuali variazioni del nucleo familiare avvenute nel corso dell'anno.