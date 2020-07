Assegno unico / Cumulabile con il reddito di cittadinanza

(Paolese - stock.adobe.com)

L'importo dell'assegno universale non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini delle prestazioni a sostegno del reddito (l'assegno è cumulabile con il reddito di cittadinanza). Infine è prevista una clausola di salvaguardia per cui è riconosciuta una integrazione compensativa dell'importo dell'assegno diretta ad assicurare che lo stesso non risulti in ogni caso inferiore a quello in godimento al nucleo familiare prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega.