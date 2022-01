Assegno unico, è corsa all’Inps: prevale il fai da te nelle richieste

In presenza di un affido condiviso, la domanda va sempre presentata solo da uno dei due genitori con potestà. È meno chiaro che cosa succede quando - per errore o per mancata comunicazione - la domanda la presentano entrambi i genitori in riferimento allo stesso codice fiscale di minore a carico: non è detto che il sistema riveli automaticamente il “doppione”.

Per legge l’assegno unico è riconosciuto al 50% a entrambi i genitori, ma un genitore può richiederlo al 100%, ferma restando la possibilità dell’altro di intervenire anche successivamente nella stessa domanda - a quanto pare non aprendone un’altra - per richiedere il suo 50 per cento. Nei casi di mancato accordo, possono sorgere conflitti.

Le variazioni

Per variazioni del nucleo familiare, avvenute dopo la presentazione della richiesta di assegno unico, non è chiaro se sia obbligatorio o meno aggiornare la Dsu, cioè la domanda che serve a chiedere l’Isee. Se questo non viene fatto, al momento non sono previste sanzioni. Molti interrogativi sorgono, peraltro, già nel definire il perimetro di nucleo familiare ai fini Isee.

L’elaborazione dell’indicatore della situazione economica, poi, prende in esame redditi e patrimoni relativi a due anni prima. La famiglia ha comunque il diritto, quando ci sono rilevanti variazioni del reddito e del patrimonio avvenute nell’ultimo anno, di richiedere l’Isee corrente, che fotografa dati più recenti.