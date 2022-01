Assegno unico e nuova Irpef, due riforme per generare equità e crescita economica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 2022 sarà caratterizzato da due importanti novità: l’intervento di rimodulazione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e l’introduzione a regime dell’assegno unico e universale (Auu).

In entrambi i casi si tratta di riforme che, oltre a trasferire alle famiglie italiane maggiori risorse a regime per complessivi 13 miliardi all’anno (7 l’Irpef e 6 l’Auu), affrontano alcuni nodi strutturali che determinavano gravi inefficienze nel nostro sistema di tax-benefit. Entrambe le misure presentano una forte caratterizzazione nel senso dell’efficienza sociale, in particolare riducendo i disincentivi all’offerta di lavoro, e della crescita economica, anche attraverso l’incentivo alla natalità. Allo stesso tempo, l’insieme dei due interventi ha un orientamento redistributivo capace di ridurre la diseguaglianza tra le famiglie; questo risultato deriva principalmente dalla progressività dell’Auu a fronte di una sostanziale neutralità redistributiva dell’intervento sull’Irpef.

Il confronto col quadro pre-esistente

L’intervento Irpef ha tratto ispirazione dal documento approvato dalle Commissioni di Camera e Senato, nel quale si indica come prioritario l’obiettivo di ridurre l’aliquota media effettiva sui contribuenti con redditi tra 28 e 55mila euro e di razionalizzare l’andamento delle aliquote marginali, ovvero il livello di tassazione che si applica a un incremento di reddito. La prima di queste indicazioni è motivata dal fatto che gli interventi realizzati negli ultimi anni (il bonus 80 euro del 2014 e quello della legge di bilancio 2021) avevano riguardato un sottoinsieme di contribuenti (i lavoratori dipendenti) e una fascia di reddito specifica (tra 8 e 40mila euro, con forte concentrazione tra 8 e 35mila euro). In questa prospettiva è opportuno giudicare l’intervento Irpef nel medio periodo, guardando a come esso abbia influito sull’aliquota media effettiva dei lavoratori dipendenti rispetto alla situazione del 2013 (primo grafico).

L'IMPATTO SUL PORTAFOGLI DEGLI ITALIANI-1

La linea blu riporta per ciascun contribuente e in rapporto al reddito complessivo, i benefici cumulati dei due interventi precedenti. La distanza tra la linea blu e quella grigia quantifica, quindi, i benefici riconducibili all’intervento contenuto nell’ultima legge di bilancio. Questi ultimi sono molto limitati per i soggetti con redditi superiori a 70mila euro. Per i redditi inferiori a 10mila euro resta la difficoltà oggettiva di prevedere benefici per soggetti che non pagano imposta o pagano importi estremamente bassi. I benefici sono, inoltre, limitati nella fascia tra 20 e 35mila euro, che ha tratto notevoli vantaggi dagli interventi precedenti. In questa prospettiva, l’intervento sull’Irpef contenuto nella Legge di Bilancio 2022 completa il ciclo di provvedimenti degli ultimi anni, facendo in modo che tutti i lavoratori dipendenti beneficino di sgravi Irpef, sebbene in proporzione via via decrescente all’aumentare del reddito.

Al contempo, l’introduzione dell’Auu è avvenuta in attuazione di una legge delega in cui il Parlamento indicava, come criterio prioritario, quello dell’universalità delle forme di sostegno pubblico alla natalità. Anche in questo caso, l’orientamento parlamentare aveva tenuto conto della situazione pre-esistente in cui, invece, gli strumenti principali di sostegno alle famiglie con figli (le detrazioni per figli a carico e l’assegno al nucleo familiare – Anf) erano fortemente selettivi.