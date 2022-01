Assegno unico, dalla famiglia allargata al padre risposato: i nuovi casi risolti

7 - GENITORE STRANIERO

L’altro genitore è cittadino straniero e non è in possesso di codice fiscale. Come posso fare la domanda di assegno unico?

È possibile indicare in domanda che l’altro genitore non è in possesso di codice fiscale in quanto cittadino straniero. Bisogna selezionare nella scheda di compilazione dei dati del figlio l’opzione «il nucleo familiare del figlio comprende un solo dei due genitori», poi selezionare come motivazione «genitore unico» e la casistica «altro genitore cittadino straniero senza codice fiscale». Selezionando questa opzione l’intero importo dell’assegno sarà riconosciuto al richiedente e non sarà possibile la ripartizione al 50 per cento.