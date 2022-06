Assegno unico, una famiglia su quattro accede solo alla quota minima

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quota minima a un richiedente su quattro. È questo il tasso di domande inviate finora a Inps per l’assegno unico e universale da soggetti che non hanno presentato l’Isee. In pratica il 23% dei richiedenti, come previsto dalla normativa, ha diritto alla sola quota minima dell’assegno unico, pari a 50 euro per figlio minore a carico, la stessa che viene riconosciuta ai nuclei con Isee superiore a 40mila euro. Per il resto, il 29% delle domande arriva da nuclei con Isee inferiore a 10mila euro, il 26% tra 10 e 20mila, il 13% tra 20 e 30mila.

Oltre 5 milioni di domande a fine maggio

A comunicare la distribuzione per fascia di Isee delle famiglie che hanno richiesto l’assegno unico e universale per i figli è il bilancio mensile di Inps: finora (dal 1° gennaio al 31 maggio) sono 8.091.275 i figli per i quali è stato richiesta la nuova misura, corrispondenti a 5.049.157 domande inoltrate.

Una platea che si avvicina sempre di più a quella stimata inizialmente di 7,2 milioni di nuclei familiari coinvolti dal riordino delle misure per la famiglia. L’assegno unico, infatti, ha preso il posto delle precedenti detrazioni fiscali per i figli a carico minori di 21 anni, dell’assegno al nucleo familiare per i figli minori e degli altri bonus alla genitorialità, tra cui il bonus bebé e il premio alla nascita.

Ai richiedenti poi si sommano i nuclei familiari con figli percettori di reddito di cittadinanza: sono 322.414 quelli che a maggio hanno ricevuto la prima mensilità di assegno unico direttamente (questi soggetti infatti non devono presentare istanza) dall’istituto, relativa al mese di marzo.

Spesi più di 3 miliardi per 21mila assegni erogati

Da marzo ad oggi gli assegni pagati dall’Istituto sono stati 21.181.727: tante sono le mensilità erogate ai beneficiari la cui istruttoria è stata accettata dopo le verifiche automatizzate effettuate da Inps.