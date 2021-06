Assegno unico ai figli, ecco le regole per la domanda all’Inps dal 1° luglio 2021

5' di lettura

Saranno sufficienti pochi e semplici click per richiedere all’Inps il nuovo assegno unico “ponte” per i figli. Dal 1° luglio 2021 l’Istituto di previdenza aprirà il portale ad autonomi e disoccupati per consentirgli per la prima volta di accedere alla nuova misura di sostegno per le famiglie. L’assegno temporaneo e le eventuali integrazioni per chi già percepisce gli assegni al nucleo familiare aprono la strada all’entrata in vigore dal 1° gennaio 2022 del nuovo assegno universale per i figli.

Come ha avuto modo di spiegare al Senato il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, l’accesso all’assegno ponte sarà fortemente semplificato grazie anche al numero ridotto di documenti da dover allegare. Il che non vuol dire ridurre le barriere anti frode. L’istruttoria dell’istanza sarà infatti caratterizzata da controlli automatizzati che andranno a incrociare i dati inseriti dal cittadino con quelli già in possesso nelle banche dati dell’Istituto di previdenza.

Quanto vale l’assegno

L’importo mensile base del nuovo aiuto statale è di 167,5 euro per ciascun figlio minore. Nel caso in cui siano presenti più minori all’interno dello stesso nucleo l’importo sale del 30% per ciascun assegno e dunque a 217,8 euro. L’importo sarà comunque a scalare in relazione al crescere dell’Isee per interrompersi del tutto quando l’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) supera i 50.000 euro. Quindi avremo un importo pieno per Isee fino a 7.000 euro. Importo che si ridurrà in maniera lineare tra settemila e quindicimila euro con un valore del 50% quando l’Isee sarà a quota 15.000. E così via con un valore di 30 euro a figlio e 40 in caso sia presente più di un minore nel nucleo quando l’Isee sarà tra i 40mila e i 50mila euro.

Assegno e reddito di cittadinanza compatibili

I due sostegni statali sono compatibili. Con una particolarità: sarà direttamente l’Inps a erogare sulla carta del Rdc le due prestazioni sociali ma con una decurtazione. La somma complessiva spettante sarà ridotta sottraendo dall’importo spettante dell’assegno al nucleo la quota di reddito di cittadinanza riferita ai figli minori presenti nel nucleo familiare. A giocare un ruolo determinante per questo calcolo sarà la scala di equivalenza. Occorre ricordare che, se il nucleo percepisce il reddito di cittadinanza, ai fini dell’erogazione dell’assegno dovrà indicarlo all’atto della presentazione della domanda di accesso alla nuova prestazione sociale.



Come si presenta la domanda

L’istanza per ottenere l’assegno temporaneo può essere presentata direttamente dal cittadino utilizzando lo sportello on line, sia sulla rete web sia su quella mobile. In alternativa ci si potrà rivolgere ai patronati, i quali potranno operare sia con lo sportello on line tramite la rete sia con la cosiddetta cooperazione applicativa per lavorazioni massive, ossia i software messi a punto dalle case di servizi informatici proprio per questi adempimenti. Infine ci si potrà rivolgere ai Contact center.