Assegno unico, fringe benefit, bonus fiscali e servizi: le misure per famiglia e figli

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Mentre il Governo punta a rafforzare gli strumenti a sostegno della famiglia e della natalità, il Focus Norme e Tributi in edicola con Il Sole 24 Ore di giovedì 8 giugno al prezzo complessivo di 3 euro fa il punto sulle numerose misure di prossima introduzione.

Ma non solo: in apertura, si delinea il contesto delle politiche per la famiglia e i figli passate e presenti, con un’analisi sul loro effettivo impatto sull’andamento demografico registrato sulla popolazione residente in Italia.

Loading...

Nelle pagina successive, vengono invece illustrate le misure, che sono di vari tipi: dalle agevolazioni fiscali (comprese quelle sugli affitti per gli studenti universitari fuori sede, anche all’estero) alla prestazione di servizi, come quelli previsti a scuola per i disabili.

Alcune misure non sono ancora pienamente operative: è il caso dei fringe benefit portati a 3000 euro.

Altre misure sono già a regime, ma quest’anno sono state oggetto di modifiche, come l’assegno unico e i congedi parentali.