Assegno unico per i figli maggiorenni: arriva la stretta Inps sui requisiti

Sono circa 22.500 le domande di assegno unico messe in evidenza, per cui Inps ha richiesto documentazione aggiuntiva ai richiedenti. Nella maggior parte dei casi si tratta di quote richieste per figli maggiorenni, dai 18 anni fino al compimento dei 21 anni, per cui è necessario verificare il possesso dei requisiti, su cui lo stesso istituto nel messaggio n. 1714 pubblicato il 20 aprile scorso ha fornito importanti chiarimenti.



Controlli ad hoc su 22.500 istanze

Si tratta di istanze per cui non è sufficiente l'istruttoria automatizzata, attraverso l’incrocio delle banche dati interne gestite da Inps: per lo 0,5% delle pratiche è stata chiesto ai cittadini di comprovare il possesso dei requisiti con documenti non reperibili in automatico dalla pubblica amministrazione.

Da inizio anno sono 7.259.181 i figli per cui è stato richiesto l’assegno unico e universale attraverso 4.497.281 domande pervenute all’Inps. E fino al 30 giugno i ritardatari potranno ancora fare domanda potendo ottenere tutti gli arretrati, calcolati a partire dal mese di marzo 2022.

La quasi totalità delle domande è stata elaborata in modo automatizzato, ma in alcuni casi - ad esempio per verificare il possesso dei requisiti dei maggiorenni - è necessario fare delle verifiche mirate.

Requisiti ad hoc per l’assegno unico ai maggiorenni

L’assegno è riconosciuto anche per i figli maggiorenni a carico, fino al compimento dei 21 anni, purché al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione ricorra almeno una delle seguenti quattro condizioni:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolga il servizio civile universale.

Per quanto riguarda la prima condizione, la circolare Inps n. 23 del 9 febbraio scorso ha chiarito che la frequenza o l’iscrizione va comprovata e il percorso di studi dev’essere riconosciuto, inclusi quelli di formazione professionale regionale o Ifts, l’iscrizione a un Its o a un corso di laurea. Il beneficio spetta altresì ai titolari di un contratto di apprendistato o di un tirocinio che rispetti le linee guida in materia.

Doppia soglia di reddito per chi non convive

In relazione alla seconda condizione, invece, il messaggio n. 1714 Inps del 20 aprile ha ricordato innanzitutto che il reddito complessivo ai fini Irpef è dato dalla somma di tutti redditi imponibili, al lordo degli oneri deducibili e di eventuali detrazioni spettanti (compresi quindi, ad esempio, i redditi da locazione). In secondo luogo, ha precisato le seguenti due casistiche:

- il figlio maggiorenne che convive con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive, a prescindere dal carico fiscale e non deve possedere un reddito complessivo ai fini Irpef superiore a euro 8mila euro.

- il figlio maggiorenne che non convive “viene attratto” nel nucleo familiare dei genitori se ha un’età inferiore a 26 anni, è a loro carico ai fini Irpef e non è, a sua volta, coniugato e/o con figli (nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti sarà il figlio a scegliere a quale dei due nuclei appartenere).