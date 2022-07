Assegno unico per i figli maggiorenni: arriva la stretta Inps sui requisiti

Stop alle detrazioni fiscali tra i 18 e i 21 anni

Si ricorda che per i figli maggiorenni, fino al 21esimo compleanno, non sono previste altre misure di sostegno. Se infatti non vengono rispettati i requisiti richiesti dall’assegno unico, se quindi il figlio a carico risulta “inattivo” o con un reddito superiore alle soglie appena descritte, ai genitori non vengono più riconosciute neanche le detrazioni fiscali per i carichi familiari. Queste ultime, infatti, riprendono solo in seguito al compimento del 21esimo anno.

Istanza da integrare con la maggiore età

Infine, il messaggio Inps del 20 aprile ricorda un altro aspetto importante per la continuità della prestazione una volta raggiunta la maggiore età. Se uno dei figli diventa maggiorenne in corso d’anno, quando si sta già percependo l’assegno unico, l’interessato può presentare istanza per riceverlo per conto proprio, come previsto dalla lagge. A quel punto è bene sapere che decade automaticamente la “scheda figlio” presente nella domanda del genitore. In alternativa, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno la domanda del genitore verrà messa in stato “Evidenza” per consentire l’integrazione delle dichiarazioni relative ai requisiti del figlio maggiorenne.

Al fine di garantire i pagamenti senza interruzioni, il genitore richiedente dovrà accedere alla sezione «Consulta e gestisci le domande che hai presentato», selezionare la “scheda” relativa al figlio neo maggiorenne, selezionare una delle condizioni alternative previste dalla norma per accedere alla prestazione. A quel punto la domanda integrata verrà posta nuovamente in istruttoria per le necessarie verifiche. Tale integrazione sarà possibile solo fino alla fine dell’anno di riferimento della prestazione e cioè fino al 28 febbraio dell'anno successivo.