Assegno unico, per i Neet tra 18 e 21 anni nessun bonifico

Le persone tra i 18 e 21 anni non attive, i cosiddetti “Neet” (né occupati, né inseriti in un percorso di istruzione o di formazione), non hanno diritto all’assegno unico, né ad altre detrazioni per carico familiari. A confermarlo è stato il sottosegretario all’Economia Federico Freni che ha risposto al question time sul tema sollevato dalla deputata del Movimento 5 Stelle Azzurra Cancelleri. In Italia, ha rilevato “Save the Children” in sei regioni i neet, giovani senza formazione e impiego, hanno superato i coetanei con un lavoro e in totale sono 2 milioni.

L’assegno unico universale, sintesi dei diversi bonus straordinari e delle agevolazioni anche fiscali previsti a favore delle famiglie con figli a carico, è calcolato in base all’Isee dei soggetti beneficiari ed è riconosciuto, al verificarsi di certe condizioni, anche per i figli maggiorenni a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età. Dal 21° anno di età scattano invece le detrazioni per figli a carico.

I requisiti per l’assegno nella fascia 18-21 anni

Nella sua risposta il sottosegretario ricorda che l’assegno unico e universale è erogato anche ai figli di età fra 18 e 21 anni qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea

2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui