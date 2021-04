Assegno unico, ingorgo per l’Isee e rischio boomerang per chi riceve il reddito di cittadinanza

Nulla vieta che le due misure coesistano, sommandosi l’una all’altra, ma va deciso. Un’altra ipotesi, esaminata dal gruppo di ricerca Arel, Fondazione E. Gorrieri e Alleanza per l’Infanzia, potrebbe essere eliminare per queste famiglie la quota di Rdc legata alla presenza di minori (in base alla scala di equivalenza, che moltiplica l’importo base per 0,2 per ogni figlio minore). In questo caso il risparmio sarebbe di circa 870 milioni di euro sulla spesa totale annua.

L’integrazione delle piattaforme Inps

Fatto sta che, una volta prese le decisioni, queste poi vanno messe a terra: bisognerà trovare il tempo per adeguare le piattaforme per l’erogazione e il monitoraggio delle singole misure. E ancora non è chiaro se a erogare l’assegno unico sarà l’Inps oppure se sarà un credito d’imposta da poter riconoscere tramite i sostituti di imposta (quindi “adeguando” le buste paga gestite dalle imprese) e poi, a conguaglio, in dichiarazione dei redditi.

A luglio, inoltre, scadono gli assegni al nucleo familiare oggi in vigore e, come ogni anno, andrebbe riproposta la domanda: in caso di rinnovo transitorio fino a fine 2021, eventuali ritardi nelle decisioni potrebbero mettere a rischio la continuità della prestazione.

Il contributo a carico dei datori di lavoro

Dall’Inps, infine, un ultimo monito: a contribuire ai 4,7 miliardi oggi impiegati per gli Anf (domani destinati alla copertura dell’assegno unico e universale) sono per circa 2 miliardi i datori di lavoro. Se non lo faranno più, per non creare uno squilibrio tra lavoro dipendente e autonomo (quest’ultimo senza ritenute), bisognerà finanziare il taglio del cuneo e questi 2 miliardi andranno fiscalizzati.