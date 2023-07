Inps e Banca d’Italia concordano le date dei pagamenti dell’assegno unico da luglio a dicembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Inps ha concordato con la Banca d’Italia le date dei pagamenti delle rate da luglio a dicembre 2023.

Per coloro beneficiari che hanno beneficiato dell’assegno unico già nei mesi precedenti o nei casi in cui la rata della prestazione non abbia subito variazioni, i pagamenti saranno effettuati il 17, 18 e 19 luglio.

Le altre date

agosto 2023: pagamento distribuito su tre giornate: 18 (venerdì), 21 (lunedì) e 22 (martedì);

settembre 2023: 15 (venerdì), 18 (lunedì) e 19 (martedì);

ottobre 2023: 17 (martedì), 18 (mercoledì) e 19 (giovedì);

novembre 2023: 16 (giovedì), 17 (venerdì) e 20 (lunedì);

dicembre 2023: 18 (lunedì), 19 (martedì) e 20 (mercoledì).

Il forum delle Associazioni familiari

Di assegno unico ha parlato il 13 luglio 2023 Adriano Bordignon, presidente del forum delle Associazioni familiari, dichiarandosi soddisfatto per l'accordo tra Inps e Banca d'Italia - «che hanno raccolto la nostra istanza» - per concordare le date dei pagamenti dell'assegno unico da luglio fino a dicembre».



Il Forum rappresenta 54 associazioni e 19 forum regionali, per un totale di circa 5 milioni di persone. Prosegue Bordignon: «Ma non possiamo accontentaci solo di rimanere a galla, serve un piano strutturato per le politiche familiari, a cominciare da una revisione dell'assegno unico senza il freno dell'Isee e da una riforma fiscale che tenga finalmente conto della numerosità dei componenti del nucleo familiare, non solo per ridare potere di acquisto alle famiglie, ma anche per mettere le famiglie italiane nella condizione di essere realmente motore per tutto il Paese».