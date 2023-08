Assegno unico al minimo se l’Isee non è in regola

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da settembre, in caso di Isee con omissioni o difformità, Inps erogherà l’assegno unico e universale nell’importo minimo. Finora, invece, in queste situazioni, l’Auu è stato corrisposto provvisoriamente nell’importo teorico, in attesa che il richiedente correggesse le anomalie entro la fine dell’anno. In assenza di correzioni, scattava il recupero degli importi erogati oltre il minimo.



Arretrati salvi

La nuova regola, comunicata dall’Inps con il messaggio 2856/2023 pubblicato il 1° agosto, prevede che il richiedente venga avvisato tramite Sms, email o Pec dell’anomalia e invitato a regolarizzare la situazione. Se si procede entro il 31 dicembre dello stesso anno, verrà corrisposto l’importo effettivamente spettante recuperando anche le differenze relativa alle mensilità erogate al valore minimo.

Come intervenire

La correzione delle omissioni o difformità può avvenire con queste modalità:

1) presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) senza difformità;

2) far rettificare al Caf la Dsu, con effetto retroattivo, ma solo a fronte di un errore materiale del Caf stesso;

3) presentare alla sede Inps territorialmente competente la documentazione che attesta la veridicità dell'Isee e quindi che la Dsu, per qualche motivo, è corretta anche se al sistema non risulta.

Patrimonio e reddito

Con il messaggio 2856/2023, l’istituto di previdenza ha colto l’occasione per fare alcuni esempi riguardanti di documentazione a supporto del patrimonio mobiliare effettivo:

- documentazione dell’intermediario finanziario (ad esempio, l'estratto conto) che provi la correttezza dei saldi e delle giacenze dei rapporti finanziari indicati nella Dsu;