Assegno unico / Paletti per gli stranieri

L'assegno unico potrà essere richiesto anche dai cittadini Ue ed extra Ue. In questa ipotesi sono previsti alcuni paletti per il riconoscimento del beneficio: avere il permesso di soggiorno (per soggiornanti di lungo periodo o per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale), pagamento dell'Irpef in Italia, vivere con i figli a carico nel nostro paese ed essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata almeno biennale.