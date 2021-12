Assegno unico: per patronati e Caf i tempi sono troppo stretti

I nodi da sciogliere

I numeri preoccupano anche i patronati che, nel frattempo, spingono già lo sguardo sulle situazioni concrete più incerte: «Ad esempio – si chiede Giuseppe Coletti del patronato Inca Cgil – bisognerà capire se sono inclusi i figli residenti all’estero a carico dei genitori, le famiglie dei rifugiati che le direttive europee hanno più volte tutelato, oppure alcuni permessi di soggiorno alternativi. Ci preoccupa poi il limite di giugno per chiedere gli arretrati: oggi per gli Anf ci sono cinque anni di tempo per richiederli».

Bisogna anche definire se a determinare gli importi è l’Isee ordinario o quello minori. «Non c’è scritto nella norma, ma non dovrebbero esserci dubbi essendo una prestazione che interessa soggetti minori», afferma Giornetti del Caf Cisl. Rispetto a quello ordinario, infatti,nell’Isee minori vengono attratti anche i redditi del genitore che non risiede con il minore. In caso di responsabilità genitoriale riconosciuta questo principio può dar luogo a conflitti (si veda l’articolo a fianco).

Il passaggio all’Isee, inoltre, determinerà una riduzione degli importi per i nuclei familiari con genitori conviventi che non sono mai stati sposati. Finora l’attuale normativa sugli assegni al nucleo familiare dava loro la possibilità di scegliere chi dei due li chiedeva, senza che rilevasse il reddito dell’altro genitore, anche se elevato. Questo premiava, in modo anacronistico, i genitori non coniugati.

Sarà importante, infine, definire al meglio il sistema dei controlli: «In futuro - conclude Giornetti - bisognerà evitare, come è successo per il reddito di cittadinanza, che vengano introdotte norme troppo restrittive per scoprire eventuali falsi beneficiari o soggetti che dichiarano il falso. Fatto sta che attualmente non c’è alcuna previsione al riguardo e bisognerà definire anche le prassi in caso di revoca o di correttivi da comunicare».