Assegno unico, ecco il simulatore con gli importi aggiornati

Importi aggiornati e nuove funzionalità per gli strumenti riguardanti l’assegno unico universale disponibili sul sito internet dell’Inps. L’istituto di previdenza è intervenuto sul simulatore dell’assegno recependo le regole in vigore da quest’anno in quanto introdotte dalla legge di Bilancio 2023. Il simulatore è liberamente utilizzabile senza necessità di accesso tramite Spid o carta di identità elettronica.

Gli incrementi, del 50%, riguardano:

- l’importo ordinariamente spettante, per il primo anno di vita dei figli;

- l’importo ordinariamente spettante per famiglie, con Isee fino a 43.240 euro, con almeno tre figli, per ciascun figlio in età compresa tra uno e tre anni;

- la maggiorazione forfettaria per nuclei con almeno quattro figli.

Questi aumenti sono indipendenti da quelli determinati dall’adeguamento della prestazione all’inflazione che, a partire da gennaio, ha determinato un ritocco dell’8,1%, con incremento ad esempio del valore minimo da 50 a 54,1 euro mensili.

Ad esempio, a una famiglia con quattro figli di cui uno con meno di un anno, uno con due anni e altri due con più di tre anni e Isee di 30mila euro, secondo il simulatore, che funziona su informazioni completamente autodichiarate, spetta un assegno di 856,40 euro mensile.

Inoltre, sono state portate a regime le maggiorazioni per famiglie con figli disabili che erano state corrisposte nel 2022 in via provvisoria.