Assegno unico, dal sostegno di natalità agli importi: ecco come funziona

L'assegno unico e universale diventa legge con il via libera del Senato che approva oggi in via definitiva il disegno di legge delega che lo istituisce. Si tratta di un provvedimento che fa parte del Family Act e consiste, a partire da luglio, in una quota media mensile di circa 250 euro che verrà data a ciascun figlio, dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età (se studente o disoccupato). Ecco il dettaglio

