Assegno unico, al via i pagamenti sui conti correnti di 2 milioni di famiglie

Dal 15 marzo a lunedì 21 marzo due milioni di famiglie italiane riceveranno per la prima volta sui loro conti correnti l'assegno unico e universale. Il nuovo contributo per i figli a carico entra così per la prima volta nei bilanci delle famiglie, a pochi giorni dall'arrivo delle prime buste paga più “snelle”, cioè ricalcolate senza le misure abrogate (detrazioni e assegni al nucleo familiare). «È un giorno importante - commenta la ministra per la Famiglia e le Pari opportunità, Elena Bonetti - che segna concretamente un nuovo passo e ridisegna il paradigma delle scelte nelle politiche familiari».

Le domande accolte in pagamento

I 3,04 milioni di nuclei familiari che hanno presentato istanza entro il 28 febbraio scorso possono verificare sul proprio profilo Inps se l’istruttoria è stata accolta e se è stato disposto il pagamento. «Per tutti gli altri - ha ricordato ieri Stefano Lepri, relatore della legge delega sull'assegno unico alla Camera - c’e tempo fino a luglio per fare domanda, senza perdere gli arretrati. Occorre quindi un ulteriore sforzo per portare al traguardo la riforma». Le primissime domande pervenute a gennaio sono state messe in pagamento nelle scorse settimane e, proprio in questi giorni, sarà possibile vedere gli importi accreditati sui conti correnti indicati in fase di domanda. E così le erogazioni entro il mese di marzo per tutti coloro che hanno fatto istanza entro la fine del mese scorso.

La check list e le istanze respinte

La check list di controlli da parte dell’Inps si è infatti conclusa e ha portato ha diversi esiti. Solo le domande «accolte» verranno essere messe in pagamento. In alternativa, l'iter può concludersi diversamente: istanza «respinta», «decaduta», «rinunciata», «in evidenza alla sede» (vuol dire che c'è qualche problema forse sanabile con un supplemento di istruttoria della sede Inps), «in evidenza al cittadino» (quando all'utente viene chiesto di integrare la domanda con della documentazione). Il rischio, visto l'elevata incidenza - pari al 56% - di domande inviate direttamente dal cittadino senza l'ausilio di un patronato abilitato, è che molte istanze risultino ancora incomplete o difformi rispetto. In questa fase sarà molto importante gestire le informazioni di ritorno da parte dei cittadini, dal call center Inps e dai patronati, in modo da correggere il prima possibile le domande respinte e poter procedere alle erogazioni.

La corsa entro giugno per i ritardatari

Chi presenterà domanda dal 1° marzo in poi, infatti, non percepirà l'assegno unico subito a partire da marzo. L'Inps assicura di concludere le istruttorie e di procedere con la messa in pagamento della prestazione entro i 60 giorni dal momento di presentazione della domanda. Il problema è che nel frattempo, già a partire dalle buste paga di marzo, le famiglie registreranno nei loro “bilanci” mensili, la contestuale cancellazione delle misure attuali, che l'assegno va a sostituire: le detrazioni fiscali per i figli under 21 a carico e gli assegni al nucleo familiare per i minori. Un buco di liquidità che in tanti potrebbero percepire solo “a giochi fatti”, per cui è bene cercare di correre ai ripari fin da ora, per non rischiare di prolungare questa situazione.

I ritardatari, che non hanno presentato domanda per l'assegno unico nei primi due mesi dell'anno, solo se invieranno la pratica entro il prossimo 30 giugno riceveranno con la prima mensilità gli arretrati a decorrere da marzo. Per tutti coloro che presenteranno domanda successivamente, invece, l'assegno unico spetterà solo dal mese di presentazione della domanda e senza arretrati. L'accredito delle somme, invece, avverà in modo automatico, con una procedura ad hoc che non richiede istanze, per tutte le tutte le famiglie con minori a carico beneficiarie del reddito di cittadinanza (per loro è prevista un'integrazione degli importi con l'Rdc).