Assemblea di condominio, quanto deve essere fedele il verbale?

Falso in atto privato

È utile ricordare che l'esposizione di fatti non rispondenti al vero nei verbali di assemblee condominiali integra una falsità ideologica in scrittura privata, penalmente non rilevante a norma dell'articolo 485 del Codice penale, che sanziona esclusivamente le falsità materiali in scrittura privata.

Se è indubbio che la falsità commessa nel verbale dattiloscritto potrebbe costituire un artificio idoneo a indurre in errore una persona, manca tuttavia l'elemento dell'ingiustizia del profitto con altrui danno, poiché l'artificio dev'essere finalizzato proprio all'induzione in errore dell'altra parte, che per ciò dovrebbe determinarsi a un atto di disposizione patrimoniale che altrimenti non avrebbe deciso di effettuare.

Non occorre proporre querela di falso, stante il fatto che il verbale fornisce una prova meramente presuntiva della verità dei fatti che si affermano essere accaduti in assemblea (Tribunale di Genova, 21 luglio 2004, e Tribunale Milano, 31 marzo 2003).

Si agisce quindi con l'azione di impugnazione in base all'articolo 1137 c.c. dimostrando che i fatti si sono svolti diversamente da quanto riportato.

Approfondimenti

● Mangiare la delibera dell’assemblea di condominio non evita i lavori. Anzi è reato

● Notifica Pec senza orario di chiusura