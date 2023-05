Assemblee, AllianzGI: «Su stipendi manager, Cda e clima si può fare di più»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Esprimere un voto contrario alle assemblee degli azionisti non è mai facile, ma un’ultima scelta all’interno di un lungo percorso di attivismo. A volte però è l’unica strada che abbiamo di fronte a stipendi elevati per i dirigenti, buonuscite generose e bonus discrezionali non sempre giustificati dalle performance, ma anche all’impossibilità di eleggere in Consiglio un singolo amministratore che sia svincolato dal sistema del voto di lista». Tobias Pros s ha un approccio piuttosto diretto nell’elencare...