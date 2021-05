Assemblee di condominio, si riparte con il focus del Sole 24 Ore il 12 maggio

I punti chiave Le proroghe

La stagione è aperta: dopo un anno di blocco quasi totale, i condomìni devono approvare due anni di rendiconto, nominare o confermare l'amministratore, e soprattutto cercare di prendere il terno del superbonus.

Con l'allentamento delle misure di sicurezza diventa quindi possibile scegliere una delle formule possibili (in presenza, in teleconferenza o mista), anche se la proroga dello stato di emergenza legato al Covid-19 sino al 31 luglio 2021 fa slittare la presentazione del rendiconto condominiale 2020 al 27 gennaio 2022. L'amministratore diligente dovrebbe però provvedere anche prima dello scadere del termine e, soprattutto, aiutare i condòmini a prender rapidamente tutte le altre decisioni, i cui termini non sono certo stati prorogati.

Nella guida di 16 pagine in uscita il 12 maggio con il Sole 24 Ore tutte le istruzioni per preparare e convocare l'assemblea in sicurezza, presentare il rendiconto, nominare l'amministratore e prendere le prime decisioni sul superbonus