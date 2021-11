Assemblee e srl via web anticipano rapidi sviluppi

Due novità che faranno da test

Quanto all’atto costitutivo della Srl via web in modalità digitale, si tratta di un risultato cui si è arrivati per effetto di una nuova legge e, precisamente, del recepimento in Italia della direttiva Ue 2017/1132. In questo caso il legislatore ha ideato un’intelligente soluzione per coniugare i principi cardine sui quali si fonda il concetto di atto pubblico con l’incessante progresso della tecnologia: vale a dire che la costituzione della Srl online deve essere effettuata mediante la redazione di un atto pubblico digitale utilizzando, senza oneri per la finanza pubblica, una «piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato», strutturata in modo da consentire l’accertamento dei video-partecipanti (anche per le verifiche antiriciclaggio), la percezione dell’espressione della loro volontà e la verifica dei certificati di firma.

È assai plausibile che questi due fenomeni, ora eccezionali, restino tali solo per un breve tempo e fungano da utile sperimentazione per permettere interessanti sviluppi nel solco intanto segnato.